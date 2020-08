No roteiro de sugestões de férias acessíveis e seguras deste sábado, Martim Cabral visita jardins, parques e quintas da região de Lisboa.

Nunca os espaços verdes que temos nas cidades foram tão apreciados como agora.

É mais uma viagem realizada no âmbito da segunda edição do Prémio Nacional de Turismo, um projeto do Expresso e do BPI, que pretende distinguir as melhores empresas e iniciativas num momento em que o impacto da pandemia da Covid-19 afeta o setor do turismo.