Acidente com Alfa Pendular. Infraestruturas de Portugal ignorou recomendações

Sabe-se agora que a Infraestruturas de Portugal e o Instituto da Mobilidade e Transportes ignoraram as recomendações do Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários.

Há dois anos, num relatório divulgado em julho de 2018, o GPIAAF recomendou que os veículos ferroviários fossem equipados com um sistema automático de bloqueio quando se ultrapassa um sinal vermelho – o CONVEL.

Estas recomendações foram feitas depois de se ter descoberto que desde 2010 a sinalização foi desrespeitada por mais de 10 veículos de manutenção.

O CONVEL equipa todos os comboios que circulam na ferrovia em Portugal, menos os veículos de manutenção.

O Sindicato dos Maquinistas admite avançar com um processo crime contra a Infraestruturas de Portugal.

Acidente causou dois mortos

Na última sexta-feira, o acidente com um Alfa Pendular em Soure, perto de Coimbra, provocou a morte de duas pessoas e ferimentos em 43 outras, depois de um Veículo de Conservação de Catenária, no qual seguiam duas pessoas - as duas vítimas mortais -, ter passado um sinal vermelho e entrado na Linha do Norte, tendo sido abalroado pelo comboio Alfa Pendular.

Dois dos três feridos que continuam internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra mantêm prognóstico reservado, mas não correm risco de vida.