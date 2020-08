SIC é lider de audiências há um ano e meio

A estação do grupo Impresa prossegue o caminho e a liderança continua a estender-se também aos targets comerciais.

Os 20,5% de share em julho fez com que a SIC se mantivesse, desde há 18 meses consecutivos, como a televisão mais vista pelos portugueses, a liderar este ano com 20,3% de share, distanciando-se da concorrência.

O Jornal da Noite, com rubricas como O Polígrafo, a Opinião de Luís Marques Mendes e Grandes Reportagens, líderes no universo dos canais generalistas, com destaque para os Grandes Romances do Século XX e o Primeiro Jornal, de segunda a domingo, têm contribuído para a extraordinária performance da SIC, caracterizada pela qualidade e rigor.

Também a SIC Notícias se mantém como o canal de informação mais visto pelos portugueses, com 1,8% de share. Em termos de programas, as novelas Nazaré, Terra Brava e Amor de Mãe têm arrecadado as melhores audiências.

Bons resultados que espelham o trabalho e o empenho dos profissionais da SIC que quer continuar a ser, mais do que uma estação televisiva, uma Casa Feliz e de todos os portugueses.