"Somos dos países que nos mantemos mais dependentes da flutuação meteorológica"

O risco de incêndio é máximo ou muito elevado no Algarve, no Norte, Centro e Vale do Tejo. Santarém e Faro concentram as maiores preocupações. O país está de novo em situação de alerta e 140 concelhos estão em risco máximo ou elevado de incêndio.

Joaquim Sande Silva, engenheiro florestal e professor na Escola Superior Agrária de Coimbra, refere que há países que montaram ou desenvolveram sistemas em que conseguem, pelo menos, dominar e prever cenários de grande severidade meteorológica. Já Portugal, é um dos países que mais depende da flutuação meteorológica no que diz respeito aos incêndios.