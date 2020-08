Câmara de Vizela acusa Águas do Norte de fazer descargas no rio Vizela

A Câmara de Vizela acusa a ETAR de Serzedo de fazer descargas poluentes e vai avançar com uma nova queixa crime contra a Águas do Norte.

A autarquia defende a construçao de um emissário para resolver os problemas de poluição do rio Vizela.

Se nada for feito, o autarca ameaça com um boicote às presidenciais do próximo ano.