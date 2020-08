Julho foi o mês com mais mortes dos últimos 12 anos em Portugal

Julho foi o mês com mais mortos dos últimos 12 anos em Portugal e a Covid-19 só representa 1,5% do total de óbitos no último mês.

O calor é apontado como uma das principais causas, mas a pandemia poderá ter contribuído de diversas formas para este aumento de 26% em relação ao mesmo mês do ano passado.