Presidente da República diz desconhecer se Juan Carlos I virá para Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira desconhecer se o rei emérito espanhol, Juan Carlos, virá para Portugal, escusando-se a comentar tal possibilidade.

"Havia uma resposta politicamente correta que era dizer que não deveria comentar (...), mas vou mais longe, porque verdadeiramente não sei e penso que as autoridades portuguesas também não têm conhecimento sobre essa matéria", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado pelos jornalistas à margem de uma visita ao concelho de Lagoa, no Algarve, o chefe de Estado português não quis comentar uma eventual deslocação do antigo Rei de Espanha para Portugal e se essa situação seria um embaraço diplomático para o país.

JUAN CARLOS TEM LONGA LIGAÇÃO A PORTUGAL

Apesar de o Palácio Real ter anunciado, na segunda-feira, a decisão de Juan Carlos de sair do país, a imprensa não avançou qualquer informação sobre o destino de Juan Carlos, tendo-se especulado que o rei emérito espanhol poderia ir viver para o Estoril, em Portugal.

Toda a imprensa espanhola dá como certo que o monarca, alvo de uma investigação por corrupção, já deixou o território na segunda-feira, embora nem o Palácio Real nem o Governo o tenham confirmado.

A primeira página do portal do diário espanhol ABC, favorável à monarquia, diz que Juan Carlos, de 82 anos, visitou a República Dominicana, tendo o El Mundo e o La Vanguardia acrescentado que o rei emérito pretende ficar uns tempos com os amigos naquele país das Caraíbas.

Mas o jornal online El Confidencial escreve que Juan Carlos poderá preferir viver em Portugal, onde passou a primeira infância, ou em França ou Itália, onde tem família.

Esta terça-feira de manhã, a imprensa espanhola noticiou que Juan Carlos estaria na República Dominicana, para onde se teria deslocado depois de avisar o filho, o rei Filipe VI, que decidiu morar fora do país.

Porém a Direção de Migrações da República Dominicana negou esta terça-feira que o rei emérito de Espanha Juan Carlos tenha entrado no país, "contrariamente" às alegações da imprensa espanhola.

Por seu lado, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros dominicano, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), indicou não ter "qualquer informação" quanto a uma eventual estada do rei emérito espanhol no país.