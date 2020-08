Desvalorizar é palavra de ordem quando o assunto é a importância do Avante! na saúde financeira do PCP

O PCP angariou mais de dois milhões de euros na última edição da Festa do Avante!. Segundo a Entidade das Contas e Financiamento Político, o Avante! é a segunda maior fonte de receita dos comunistas, mas o PCP desvaloriza a importância da festa para saúde financeira do partido.

A um mês de mais uma edição da Festa do Avante! o partido já fez saber que não vai limitar a venda de bilhetes e adianta que tem capacidade para receber 100 mil pessoas.

A Entidade de Contas e Financiamento Políticos ainda não elaborou o parecer sobre as contas de 2019 e 2018. Mas os relatórios de anos anteriores revelam que a venda dos bilhetes representa uma fatia importante do dinheiro angariado pelo Avante!.

Em 2017, por exemplo, o PCP declarou que fez 918 mil euros com a venda de bilhetes, tendo em conta que cada um custava 23 euros, é possível concluir que nesse ano entraram pelo menos 40 mil pessoas na Festa do Avante.

Exatamente quantas pessoas estiveram nas edições anteriores e quanto é que o PCP realmente ganhou com a Festa do Avante poucos sabem. Há anos que a Entidade das Contas e Financiamento Político denuncia "a falta de transparência nas contas" do partido.

A realização da Festa do Avante!, no atual cenário de pandemia, divide opiniões.

Em Portalegre, por exemplo, a população tem dificuldade em compreender como será possível garantir segurança percebendo o peso histórico do evento.

