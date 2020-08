Incêndio em Sernancelhe aproxima-se de habitações

Um incêndio na freguesia do Carregal, em Sernancelhe, mobiliza esta quinta-feira cerca de 200 bombeiros apoiados por 50 viaturas e cinco meios aéreos.

O fogo, que lavra numa zona de mato e floresta, está a preocupar as autoridades e aproxima-se de habitações. Por precaução, alguns idosos foram retirados de casa.

O vento forte que se faz sentir no local está a dificultar o combate às chamas.

Algarve e interior Norte e Centro com risco máximo de incêndio

Toda a região interior do Norte e Centro e alguns concelhos do Algarve estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, num dia em que Portugal continental está novamente em situação de alerta. No interior, as temperaturas podem chegar aos 43 graus.

Até ao final do dia de amanhã, Portugal Continental está em situação de alerta por causa do risco elevado de incêndio.

Em situação de alerta é proibida a realização de queimadas e o uso de fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos, e é proibido o acesso, circulação e permanência em espaços florestais “previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios”.

Também não são permitidos trabalhos florestais e rurais com equipamentos elétricos em espaços, como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.