Mais de 930 bombeiros combatem cinco grandes fogos

São mais de 930 operacionais e cerca de 20 meios aéreos que esta quinta-feira combatem cinco grandes incêndios rurais em Portugal. Pelas 17h00 registam-se 17 incêndios ativos no país.

Porto de Mós

O maior incêndio decorre numa zona de mato no concelho de Porto Mós, em Leiria, mobilizando 207 operacionais, 61 veículos e dois meios aéreos.

Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros quando combatiam as chamas que lavram em Marinha da Mendiga, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, há a registar durante esta tarde a retirada do combate de um sapador florestal, por inalação de fumos e exaustão, e de um bombeiro, com queimaduras ligeiras nos membros inferiores.

Sabugal

Na Guarda, no concelho de Sabugal, 187 operacionais, 54 meios terrestres e três meios aéreos combatem as chamas numa zona de mato desde cerca das 13:45.

"O combate às chamas está a evoluir favoravelmente e não há casas em risco", explicou à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Sernancelhe

Em Viseu, o combate a um incêndio em Sernancelhe que lavra desde o início da tarde em área de mato tem 181 operacionais, 62 meios terrestres e três meios aéreos.

O fogo, que lavra numa zona de mato e floresta, está a preocupar as autoridades e aproxima-se de habitações. Por precaução, alguns idosos foram retirados de casa.

O vento forte que se faz sentir no local está a dificultar o combate às chamas.

Alijó

Já em Alijó, distrito de Vila Real, estão mobilizados 166 operacionais, 51 meios terrestres e três meios aéreos para combater um incêndio numa zona de mato, que deflagrou também ao início da tarde.

O alerta foi dado pelas 12:00 e o ataque inicial foi "muito musculado", tendo sido mobilizado os meios disponíveis para o local onde o vento muito forte e as altas temperaturas reapresentam uma das maiores dificuldades no combate ao fogo.

A fonte referiu que o incêndio circundou a zona industrial de Alijó e que os operacionais conseguiram fazer a proteção desta área.

O fogo possui uma frente que lavra com alguma intensidade numa zona rochosa de mato e de difícil acesso para os meios terrestres.

Fundão

No Fundão, distrito de Castelo Branco, lavra um incêndio em povoamento florestal com 196 operacionais, 43 meios terrestres e oito meios aéreos. Este fogo teve início perto das 14:00.

Catarina Matos

Algarve e interior Norte e Centro com risco máximo de incêndio

Toda a região interior do Norte e Centro e alguns concelhos do Algarve estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, num dia em que Portugal continental está novamente em situação de alerta. No interior, as temperaturas podem chegar aos 43 graus.

Risco máximo em mais de uma centena de concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém e Portalegre.

Em risco muito elevado estão mais de 50 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja e Faro, enquanto em risco elevado vai estar toda a região do Alentejo, o distrito de Setúbal e cerca de 30 concelhos nos distritos de Faro, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.

Governo declara situação de alerta durante dois dias

Até ao final do dia de amanhã, Portugal Continental está em situação de alerta por causa do risco elevado de incêndio.

Em situação de alerta é proibida a realização de queimadas e o uso de fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos, e é proibido o acesso, circulação e permanência em espaços florestais “previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios”.

Também não são permitidos trabalhos florestais e rurais com equipamentos elétricos em espaços, como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.

Serra de Sintra encerrada

O perímetro florestal da serra de Sintra vai estar encerrado entre as 00:00 de quinta-feira e as 23:59 de sexta-feira.

O município realçou que é "fundamental acautelar a proteção, manutenção e conservação" da serra de Sintra, uma "região de proteção classificada sensível ao risco de incêndio florestal" e "caracterizada por um elevado número de visitantes".