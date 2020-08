Turismo de Portugal vai apoiar 29 projetos turísticos no Interior

O Turismo de Portugal está a contratualizar mais 29 projetos de investimento turístico no Interior do país com um incentivo financeiro de cinco milhões de euros.

Desde a sua criação, em 2016, este programa já contemplou mais de 700 projetos com um apoio total superior a 100 milhões de euros.

O Geoparque Terras de Cavaleiros é um dos contemplados pelo Programa Valorizar. São quase 700 quilómetros quadrados de território onde a natureza e a geologia se misturam com a cultura e a tradição classificadas pela UNESCO.