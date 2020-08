O mês de julho foi o mais quente desde que há registo, em Portugal.

Três ondas de calor em apenas um mês afetaram o país, um fenómeno que afetou sobretudo as regiões do interior e levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a classificar julho como extremamente quente.

Durante o mês de julhos os termómetros estiveram quase três graus acima do normal. Mais de 90% do país está em situação de seca, consequência das altas temperaturas e da pouca chuva.