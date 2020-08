Presidente da República mais tranquilo com evolução dos fogos

O Presidente da República diz que está mais tranquilo com a evolução favorável dos incêndios em Portugal. Depois de falar com o Ministro da Administração Interna, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu não interromper as férias em Porto Santo.

O Presidente da República continuam em contacto com o ministro da Administração Interna a acompanhar a situação dos incêndios em Portugal continental.

Situação de alerta prolongada até domingo

O Governo anunciou esta sexta-feira o prolongamento "até ao final de domingo" da declaração de situação de alerta em todos os distritos de Portugal continental, face ao risco de incêndio rural, apelando ao cumprimento da proibição do uso do fogo.