Turistas portugueses são referência em hotel no Douro inaugurado em plena pandemia

Em pela pandemia, o Grupo Vila Galé decidiu inaugurar um segundo hotel na região vinhateira do Douro.

Um investimento de 10 milhões de euros num destino turístico que no passado chegou a ter taxas de ocupação perto dos 90% de visitantes estrangeiros.

O hotel, com cerca de 50 quartos, foi projetado a pensar no turistas portugueses. Situado nas encostas vinhateiras no concelho de Armamar, com o rio Douro como pano de fundo, a oferta vai do vinho ao azeite, do relaxamento e, sobretudo, à paz de um Douro quase vazio.