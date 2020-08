PJ investiga investiga Associação Pedacinho de Céu por suspeitas de burla

A Polícia Judiciária está a investigar a Associação Pedacinho de Céu por suspeitas de burla com donativos para Angola.

A Associação de uma igreja evangélica, sedeada em Olhão, no Algarve, angariava fundos para ajudar 200 crianças angolanas subnutridas num suposto barracão, mas a polícia de Angola confirmou que estas crianças não existem tal como foi revelado por uma reportagem da SIC.

Em Angola, o representante da associação no país já foi detido pelas autoridades e declarou-se arrependido e assumiu ter mentido.

O jovem afirmou, entretanto, ter encenado a história a partir de filmagens de crianças que se encontravam em vários locais.Segundo a PGR, Helder Silva foi ouvido em auto de interrogatório e constituído arguido, tendo-lhe sido aplicada como medida de coação a prisão preventiva.

Embora o processo esteja ainda "numa fase embrionária", a PGR angolana admite recorrer aos acordos de cooperação judiciária em matéria penal com Portugal, no âmbito da CPLP, ou outros protocolos com a congénere portuguesa.

Hélder Silva falou à Televisão Pública de Angola no dia 4 de agosto e assumiu ter mentido e declarou-se arrependido, pedindo "sinceras desculpa à sociedade e a todos os que se sentiram lesados e feridos" pelo que aconteceu.