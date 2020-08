Governo espanhol abriu inquérito à queda de Canadair

O presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, Duarte Caldeira, questiona a utilização deste tipo de aeronave no combate ao incêndio.

A investigação ao acidente que matou o piloto português de 65 anos está nas mãos das autoridades espanholas.

O Ministério da Administração Interna ordenou a abertura de um inquérito ao incêndio que começou no gerês há 24 horas, na madrugada de sábado para domingo.

A maior extensão do incêndio está no território espanhol. Do lado português, o fogo atinge a freguesia de Lindoso, no concelho de Ponte da Barca.