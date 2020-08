Incêndio no Gerês "evolui favoravelmente"

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca diz que o combate às chamas no Gerês está a evoluir de forma favorável, apesar de o incêndio estar a lavrar numa zona de difícil acesso.

O incêndio deflagrou na madrugada de sábado em Lindoso, concelho de Ponte da Barca, está a ser combatido por bombeiros portugueses e espanhóis.

A maior extensão do incêndio está no território espanhol. Do lado português, o fogo atinge a freguesia de Lindoso, no concelho de Ponte da Barca.