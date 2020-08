Presidente viaja hoje para Silves para continuar a promover o turismo nacional

Marcelo Rebelo de Sousa viaja hoje para Silves, no Algarve.



A chegada está prevista para as 19h00 e o Presidente será recebido no largo do município pela presidente da câmara, Rosa Palma, pelos presidentes das juntas de freguesia do concelho, e pela subcomissão da Proteção Civil do ditrito.

Depois da passagem pelo Porto Santo, esta é mais uma das viagens onde o Presidente da República pretende promover o turismo.

Marcelo irá visitar o Castelo de Silves, onde vai experimentar a realidade aumentada da rota da laranja e depois pretende fazer um passeio pela zona ribeirinha da cidade, que visitou pela última vez há precisamente 2 anos, depois dos incêndios no concelho.

O dia terminará com um jantar, oferecido pela presidência, com os autarcas do Algarve.