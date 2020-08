Meios aéreos retomam combate às chamas no Gerês

Meios aéreos combatiam ao final da manhã uma frente de fogo com 1,5 quilómetros de extensão que lavra na Serra Amarela, Lindoso, Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), em Ponte da Barca, disse hoje o presidente da câmara.



O nevoeiro que se fez sentir ao início da manhã de hoje impediu o uso de meios aéreos no combate a um incêndio que lavra desde sábado, em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo.







Num ponto de situação feito à agência Lusa cerca das 12:00, o autarca social-democrata, Augusto Marinho (PSD), disse que "os meios aéreos são fundamentais neste tipo de terreno montanhoso, muito difícil, e que impede a progressão de meios terrestres".



"Os meios aéreos são muito importantes para estes homens que estão perante condições muito difíceis e exigentes. Está a ser feito um trabalho notável por estes operacionais", destacou, referindo-se aos "cerca de 170 operacionais e 50 viaturas" que estão a combater o incêndio.



Augusto Marinho adiantou ter questionado o comandante operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), sobre os meios aéreos disponibilizados para o combate ao incêndio e disse ter recebido a informação que "têm sido empenhados os meios solicitados".



"O senhor comandante referiu-me que os meios aéreos que tem solicitado têm sido disponibilizados. Apesar dos meios aéreos serem importantes no combate às chamas, devido à extensão do incêndio e ao terreno onde lavra, também não podemos ter um excesso de meios a operar, por poderem criar problemas de segurança", sustentou.



Segundo Augusto Matinho, a "frente de fogo que lavra na Serra Amarela, no Lindoso, reduziu a sua extensão, atingindo hoje cerca 1,5 quilómetros", dando ainda nota de "muitos reacendimentos" e na necessidade de "segurar" o incêndio para que não atinga a Mata de Cabril.



"Estamos a fazer tudo para conter o incêndio, evitando que chegue à Mata do Cabril que é um património natural riquíssimo. É uma área de proteção integral existente dentro do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), que tem uma grande riqueza natural e uma grande biodiversidade", sublinhou.



O autarca disse ainda ter "registado com agrado a preocupação" manifestada pelo ministro da Administração Interna e pelo presidente da República.



O secretário de Estado da Conservação da Natureza revelou no domingo que o incêndio no Parque Nacional Peneda-Gerês já tinha consumido cerca de 200 hectares, mas que os principais esforços de proteção se centram na Mata do Cabril.





No combate às chamas em Lindoso, no sábado, um piloto português morreu e um piloto espanhol ficou gravemente ferido quando o avião Canadair português em que seguiam se despenhou em território espanhol, a cerca de dois quilómetros da fronteira.



O copiloto do avião Canadair está "estável e fora de perigo", segundo fonte do hospital de Braga.

