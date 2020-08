Concurso nacional de vídeo escolar para sensibilizar para a prevenção da Covid-19

Está a decorrer o ABC Covid, um concurso de vídeo escolar dirigido a estudantes do secundário e básico, que convida os alunos a criarem videos com o objetivo de sensibilizar para a prevenção da Covid-19. O concurso atribui um prémio de 350 euros ao melhor vídeo de cada semana e selecciona mais nove trabalhos para uma fase final. O júri os investigadores Alexandre Quintanilha, do I3S, Pedro Simas, do IMM/FML, e Mafalda Paiva, da Hovione e a youtuber Sofia Barbosa / SofiaBBeauty. Para explicar melhor como funciona o ABC Covid, Santiago Sampaio, coordenador equipa promotora, juntou-se à Edição da Manhã.