Duas praias de Cascais interditadas a banhos. Encontradas medusas em Carcavelos e Estoril

As praias de Carcavelos e São Pedro do Estoril, na linha de Cascais, estão interditadas a banhos devido à presença de medusas. Além dos banhistas, muitos praticantes de desportos foram impedidos de entrar no mar.

As praias foram interditada depois de terem detetado a presença de medusas no mar.

As medusas vellelas, são flutuantes e assemelham-se a uma vela. De acordo com IPMA são influenciadas por ventos e correntes. Podem picar e, por isso, as autoridades naõ aconselham o contato.

O alerta foi dado esta terça-feira para as praias de Carcavelos e de São Pedro do Estoril. A Polícia Marítima de Cascais mandou hastear a bandeira vermelha impedindo a entrada no mar.

Aindanão há uma data para levantar a interdição estando outras praias sujeitas ao mesmo, caso detetam mais medusas no mar. A Polícia Marítima garante que só será dada permissão para ir a banhos quando estiverem reunidas todas as condições de segurança

