Peregrinação do migrante e refugiado começa em Fátima

A primeira peregrinação com estrangeiros e emigrantes começa esta quarta-feira no Santuário de Fátima. A pandemia de covid-19 fez com que alguns grupos cancelassem a vinda a Portugal, mas muitos outros decidiram arriscar.

O rosário seguido da procissão de velas vai ser rezado hoje à nite e a procissão do adeus realiza-se amanhã de manhã.