Hospital de Setúbal divulga causa provável da morte da mulher depois de dar à luz

O Hospital de São Bernardo, em Setúbal, adiantou ao Diário de Notícias que uma das hipóteses mais prováveis para a morte de Vânia, uma mulher que morreu após o nascimento do filho, é ter ocorrido uma embolia de líquido amniótico.

Vânia Graúdo, com 42 anos, estava grávida de 39 semanas quando entrou no Hospital de São Bernardo no sábado, dia 1 de agosto.

De acordo com a família a cesariana estava marcada, mas essa informação foi desmentida pelo centro hospitalar de Setúbal, que acrescentou que nesse mesmo dia foi induzido o trabalho de parto, tal como estaria planeado.

Mas as horas e os dias passaram e o bebé só nasceu na segunda-feira, dia 3, por volta das duas da tarde, ou seja, quase 48 horas depois de ter começado a indução do parto.

Apesar de afirmar que a utente foi atendida de acordo com os critérios adequados à situação clínica, o centro hospitalar de Setúbal decidiu, entretanto, abrir um processo para averiguar e esclarecer as circunstâncias desta morte.