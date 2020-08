Marcelo Rebelo de Sousa vetou as alterações que faziam com que uma petição só fosse discutida no Parlamento se reunisse mais de 10 mil assinaturas.

Este é já o segundo veto relacionado com o regimento da Assembleia da República. O Presidente diz que é uma questão de consciência cívica.

Se fosse promulgado, o projeto previa que as petições passassem a ter de reunir mais de 10 mil signatários quando actualmente bastam 4 mil .