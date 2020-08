A zona de Lisboa e Vale do Tejo deverá continuar em situação de contingência até ao final do mês, em princípio essa será a decisão a sair do Conselho de Ministros de hoje.

O jornal Observador disse que o Governo já nem se terá reunido com os autarcas da região - como tem vindo a ser habitual e Portugal deverá continuar a duas velocidades.

Segundo o jornal Público, os ministros deverão também hoje aprovar em definitivo o Banco de Fomento.