Detetados resíduos perigosos nos solos onde decorrem obras no Parque das Nações

Foram detetados resíduos perigosos nos solos onde decorrem obras no Parque das Nações. A conclusão é de um estudo, desenvolvido por engenheiro mecânico e morador da zona.

Miguel Amorim, morador no Parque das Nações, desenvolveu um estudo e concluiu que a percentagem de resíduos perigosos nos solos onde estão a ser construídos prédios de habitação é superior a que é referida nos documentos de licenciamento das obras.

A situação já tinha sido denunciada pela associação Ambientalista Zero quando estavam a decorrer as obras do hospital da CUF.

