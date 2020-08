Incêndio em Cabeceiras de Basto chegou a ameaçar habitações

Um incêndio em Cavez, na vila de Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga mobiliza esta sexta-feira mais de 170 operacionais, apoiados por mais de 50 veículos e dois meios aéreos. O fogo, que tinha sido extinto na quinta-feira, sofreu reativações por volta das 13h00 de hoje.

Durante a tarde, as chamas chegaram a ameaçar uma zona habitacional, mas a situação foi controlada, não havendo casas em risco.

A única frente ativa arde numa zona de mato e com menos intensidade, mas vai ser feito o reforço dos meios nas zonas mais problemáticas com a retirada dos meios aéreos ao pôr do sol.

Acompanhe a ocorrência no site da Proteção Civil.