Migrantes detidos por se envolverem em motim no aeroporto do Porto

Onze migrantes foram detidos depois de se terem envolvido num motim no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Os desacatos aconteceram depois do grupo de marroquinos ter sido notificado da decisão judicial que os obriga a permanecerem mais 30 dias no Centro de Instalação Temporária do SEF, que fica dentro do aeroporto.

Insatisfeitos com a notícia, destruíram cadeiras, mesas e agrediram outro estrangeiro que se encontrava retido no mesmo local.

Estes migrantes fazem parte do grupo que foi intercetado pela Polícia Marítima, em junho no Algarve. Desde então que aguardam pela decisão sobre o pedido de asilo humanitário.

Hoje vão ser presentes a tribunal para conhecerem as medidas de coação, depois destes atos de violência.