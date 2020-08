Com os números de novos casos de covid-19 a descerem, Lisboa tem recebido cada vez mais turistas estrangeiros, que se sentem seguros e elogiam o comportamento dos portugueses.

Portugal com mais três mortes e 198 casos de Covid-19

Portugal regista hoje mais três mortes e mais 198 casos confirmados de Covid-19 em relação a sexta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 53.981 casos de infeção confirmados e 1.775 mortes.

Pela primeira vez em 3 meses, Lisboa e Vale do Tejo tem menos de 50% dos novos casos de Covid-19 em Portugal. São hoje mais 94 casos na região, 47,5% do total do país.

Portugal regista hoje mais 39.585 casos recuperados, mais 211 do que na sexta-feira. Há 1.263 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 36.268 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, ambos os indicadores com valores abaixo dos registados na sexta-feira.



Nas últimas 24 horas o número de doentes internados em cuidados intensivos baixou para 37, menos quatro do que os 41 de sexta-feira, e o total de doentes internados baixou para 320, menos 28 do que na sexta-feira.