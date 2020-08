Mercado da Fruta das Caldas da Rainha está desde o século XVI no coração do centro histórico da cidade



O mercado da fruta das Caldas da Rainha é um dos pontos de atração turística da cidade.

Fica no coração do centro histórico da cidade e está aberto todos os dias da semana, fecha apenas no dia de Natal.

A pandemia obrigou o mercado a mudar de lugar para garantir a segurança de clientes e comerciantes.



A autarquia também tomou diversas medidas para apoiar os vendedores, uma vez que as receitas baixaram bastante.



No total, a Câmara das Caldas da Rainha investiu cerca de 1 milhão de euros.

Depois de meses deslocado, o mercado regressou esta quarta-feira ao centro histórico.