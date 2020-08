Mexilhão de água doce está a desaparecer nos rios de montanha do Norte do país

As mini-hídricas estão a fazer desaparecer o mexilhão de água doce nos rios de montanha do Norte do país.

Para mitigar este problema, e outras ameaças a que esta espécie é sujeita, está em curso um programa de conservação e repovoamento de bivalves que são responsáveis pela filtração da água dos rios em estado mais selvagem.