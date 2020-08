PSP deteve 37 pessoas nas últimas 24 horas

A PSP deteve 37 pessoas ao longo do dia de sábado, cinco por conduzirem com excesso de álcool e 18 por conduzirem sem habilitação legal, foi hoje anunciado.

No balanço da sua atividade operacional relativa ao período compreendido entre as 00:00 e as 23:59 do dia 15 de agosto, a PSP indicou, em comunicado, ter ainda detido três pessoas por resistência e coação sobre funcionário, três por cumprimento de mandado de detenção e dois por tráfico de estupefacientes.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adiantou ainda que, continuando os objetivos de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral, deteve também seis pessoas por outros crimes, sem especificar.