Qualidade da água nas praias melhora em relação ao ano passado

A Associação ZERO apontou uma melhoria da qualidade da água nas praias em relação ao ano passado. Este ano, já foram desanconselhados ou proibidos banhos em 25 praias.

Existem atualmente 620 águas balneares, com algumas praias a revelarem problemas mas de forma menos expressiva que na época balnear passada.

O desaconselhamento ou proibição de banhos, mesmo que durante um curto período de tempo, afetou 25 praias, menos 12 que em igual período do ano passado.

As análises revelaram ainda que por causa da poluição no rio Tejo não há qualque zona balnear entre a fronteira com Espanha e o estuário em Lisboa.