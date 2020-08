Acidente com camião na Via do Norte que provocou um incêndio fez um ferido

Um acidente com um camião e outros dois veículos, na Via do Norte, em Matosinhos, provocou um incêndio e várias explosões, durante a noite deste domingo.

O condutor do do veículo pesado de mercadorias, que ficou com ferimentos ligeiros, perdeu o controlo da viatura e acabou por embater no separador central e entrar no parque de estacionamento de uma cadeia de supermercados, onde se encontravam outros dois automóveis estacionados.

A estrada esteve cortada até às 3:00. A causa do despiste é ainda desconhecida.