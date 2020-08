Incêndio num carro cortou IC19 no sentido Sintra-Lisboa

A circulação no itinerário complementar 19 (IC19) esteve cortada esta segunda-feira à tarde, durante 45 minutos, no sentido Sintra-Lisboa, devido a um incêndio num carro junto ao posto de abastecimento de combustível do Cacém, informou a PSP.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP adiantou à agência Lusa, cerca das 16:08, que o trânsito circulava condicionado apenas numa das vias daquele itinerário complementar.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para a ocorrência foi dado às 15:15.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 16:15, encontravam-se 10 operacionais e quatro veículos no local.