Sete feridos em acidente com cinco veículos em Paredes

Um acidente rodoviário envolvendo cinco veículos ligeiros, em Gandra, Paredes, no distrito do Porto, provocou hoje sete feridos ligeiros, entre os quais três crianças, informou fonte dos Bombeiros de Baltar.

O sinistro ocorreu por volta das 10:00, na Avenida Central de Gandra.

As vítimas foram assistidas no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

No socorro aos feridos estiveram 11 elementos da corporação de Baltar, com quatro viaturas. Os bombeiros de Rebordosa, com quatro operacionais e duas viaturas, também auxiliaram nas operações.

Os feridos foram transportados para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.