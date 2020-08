Assaltantes partem parede de supermercado em Gaia e roubam cofre com dinheiro

Assaltantes esburacaram hoje uma das paredes de um supermercado da cadeia Minipreço em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, roubando um cofre com dinheiro em montante não apurado, disse fonte da PSP.

O assalto foi consumado entre as 21:30 de segunda-feira e as 06:00 de hoje, hora a que os primeiros funcionários do supermercado chegaram ao local de trabalho e viram o buraco numa parede do estabelecimento, situado na Avenida Vasco da Gama.

"Havia um buraco nas traseiras e, numa primeira avaliação, a gerência detetou logo que tinham levado o cofre do escritório", disse a fonte.

A Divisão de Investigação Criminal da PSP está a investigar o caso.