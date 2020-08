Queda de revestimento de parede de hotel em Évora faz 1 ferido grave e 3 ligeiros

O revestimento de xisto de uma parede do restaurante do Évora Hotel caiu, esta manhã, e causou quatro feridos, um estado grave.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que os quatro feridos, um grave e três ligeiros, na ocorrência registada no Évora Hotel, foram transportados para o Hospital do Espírito Santo em Évora



Segundo a mesma fonte, os feridos são três adultos e uma criança, sendo uma mulher a vítima em estado grave.



O alerta foi dado às 10:22, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Évora, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da PSP, num total de 19 elementos, apoiados por nove viaturas.