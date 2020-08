Por estes dias deveriam ter-se realizado as Festas de Samora Correia. Foram canceladas, mas no sábado à noite saiu à rua um camião-concerto que provocou ajuntamentos de mais de vinte pessoas e momentos de animação popular. À SIC, as autoridades de saúde disseram que não foram consultadas sobre a iniciativa.



Os organizadores e a Câmara de Benavente afirmam que não era pressuposto que as pessoas viessem para a rua mas que assistissem à porta, à janela ou na varanda de casa.