O Tribunal Marítimo deu razão à Capitania do Porto do Douro e Leixões e mantém as multas às embarcações turísticas que fazem descargas poluentes no rio Douro.

Há 22 navios-hotel no Douro e de acordo com as autoridades a maioria faz descargas para o rio em vez de utilizar os pontos de recolha por autotanque.