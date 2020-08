Encontrado corpo de homem em adiantado estado de decomposição em Ferreira do Alentejo

O corpo de um homem em adiantado estado de decomposição foi encontrado esta sexta-feira no campo, por um pastor, no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o corpo do homem, de 35 anos, de nacionalidade moldava, foi encontrado cerca das 09:40, num pequeno curso de água, entre Canhestros e Aldeia de Ruins, tendo sido encaminhado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Hospital de Beja.

A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária, adiantou a fonte da GNR.