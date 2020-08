Cinco concelhos do distrito de Faro em risco máximo de incêndio

Os concelhos de Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Portimão e Monchique, no distrito de Faro, apresentam este sábado risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Beja em risco muito elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA alerta ainda que as ilhas da Madeira e do Porto Santo estão sob aviso amarelo, desde a madrugada de hoje até domingo à noite, devido ao tempo quente e à persisitência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo vigora para as duas ilhas da região autónoma da Madeira entre as 04:46 de hoje e as 21:00 de domingo, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo é emitido em casos de "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica", explica o IPMA.

É o segundo menos grave de uma escala de quatro cores, que passa pelo verde, amarelo, laranja e vermelho, numa ordem crescente de gravidade.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente limpo, temporariamente nublado até meio da manhã, no litoral do Cabo Raso até meio da manhã.

A previsão aponta também para vento fraco moderado a forte durante a tarde, na costa ocidental e nas terras altas.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 9 graus Celsius (em Bragança) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 23 (na Guarda e em Aveiro) e o 34 (em Beja).