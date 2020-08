Criança morre em despiste de carro em Leiria

Uma criança de dez anos morreu este sábado na sequência de um despiste de um carro em Casal Novo, concelho de Leiria, afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O despiste, que ocorreu por volta das 16:00, provocou também dois feridos ligeiros, um homem de 51 anos e uma criança de cinco anos, acrescentou a mesma fonte.

Segundo o CDOS, o óbito foi confirmado no local.

O despiste terá ocorrido junto ao parque de merendas de Casal Novo, na freguesia de Amor, concelho de Leiria, referiu.

As vítimas ligeiras foram assistidas no local e recusaram transporte para o hospital, disse a mesma fonte. No local, estiveram 19 operacionais e oito veículos dos Bombeiros, INEM e GNR.