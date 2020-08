Governo vai criar novo apoio social para quem teve quebra drástica de rendimentos

O Governo vai criar um novo apoio social para as pessoas que tiveram uma quebra drástica de rendimentos, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, numa entrevista ao Jornal Expresso publicada este sábado.

O primeiro-ministro diz que este será um novo apoio temporário que pretende, neste período de crise, abranger todos aqueles que não conseguem ser beneficiários do Rendimento Social de Inserção.

O IRS, como é conhecido, teve um aumento de mais de 12 mil beneficiários nos meses mais recentes, subindo para 211 mil pessoas apoiadas.

Pelas regras atuais, pessoas agora em extremas dificuldades financeiras geradas pela pandemia não têm acesso a este apoio devido aos rendimentos que tinham antes de crise.

António Costa explica que esta medida vem no seguimento da extensão do subsídio social de desemprego até ao final do ano.

Governo tem capacidade para responder a aumento dos pedidos de apoios sociais