Grande Rota do Bussaco. Percurso tem 60 km para explorar a pé ou de bicicleta 

Já é possível percorrer a Grande Rota do Bussaco, na região Centro. São cerca de 60 quilómetros de caminhos para explorar a pé ou de bicicleta.

A Mealhada é apenas um dos três pontos de partida da nova Grande Rota do Bussaco. Além deste, os percursos partem ainda de Mortágua e de Penacova. Ao todo, são quase 60 quilómetros de caminhos sinalizados, com o objetivo de dar a conhecer a região, mesmo em tempo de covid-19. E todos os percursos terminam no mesmo ponto: a Mata Nacional do Bussaco.

O convite é para que os caminhantes que cheguem à mata, ainda tenham forças para explorar a riqueza do património e da natureza de um espaço, que começou por ser refúgio dos monges carmelitas descalços no século XVII, e foi depois Palácio Real.

A nova rota insere-se num projeto mais amplo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que aposta no turismo de natureza.