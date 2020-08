Parque do Barrocal, em Castelo Branco, nomeado para prémio internacional

O projeto de requalificação encomendado pela autarquia ao atelier Topiaris de arquitetura paisagista, é o único português na lista de oito finalistas na categoria de "Urban Landscapes" e é exemplo de como uma paisagem natural pode ser preservada em contexto urbano.

Tem vários miradouros suspensos e passadiços que facilitam o acesso a vários pontos de interesse da paisagem geológica e natural.

O parque do Barrocal, integrado no perímetro urbano da cidade de Castelo Branco, estende-se por 40 hectares e está classificado como sítio de importância geológica do Geopark Naturtejo Mundial da Unesco e Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Tejo Internacional.

Os vencedores do prémio internacional de arquitetura serão anunciados em novembro.