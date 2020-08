Redescobrir os Açores: as sugestões de férias seguras

Este sábado, a nossa viagem pelo país leva-nos aos Açores, onde não faltam programas para uns dias de férias diferentes.

É mais uma etapa do projeto da SIC, Expresso e do BPI, no âmbito dos Prémio Nacional de Turismo.

O percurso deste sábado começa com uma chávena de chá produzido na ilha de São Miguel.