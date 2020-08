Tubarões-baleia avistados com mais frequência nos Açores

Os tubarões-baleia são, por esta altura, cada vez mais vistos nos Açores. Em causa podem estar as alterações climáticas.

Considerados os maiores peixes vivos do mundo, os tubarões-baleia podem chegar aos 18 metros e pesar 13 toneladas. Preferem as águas do Atlântico, Índico e Pacífico. Nos últimos tempos, têm rondado os Açores.

De acordo com biólogos, as alterações climáticas podem explicar o aumento da espécie na região.

A União Internacional para a Conservação da Natureza alerta que é uma espécie ameaçada.