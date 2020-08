Alemão morre na praia do Castelejo no Algarve 

Um homem morreu e outro ficou ferido este domingo à tarde, depois de terem caído num agueiro na praia do Castelejo, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve.

Ao todo, seis pessoas foram arrastadas para um agueiro, tendo quatro delas conseguido saído da água com a ajuda de banhistas e surfistas.

A vítima mortal é um alemão de 27 anos, que foi retirado inconsciente da água por um dos militares que integram o programa Praia Segura, tripulante da viatura Amarok, do projeto "SeaWatch". O ferido é um homem de 30 anos, também de nacionalidade alemã, que foi levado para o Hospital do Barlavento, em Portimão.

Em declarações à Lusa, Conceição Duarte, capitão do Porto de Lagos, esclareceu que o acidente ocorreu na praia do Castelejo, uma praia este ano sem vigilância, ao contrário do ano passado, em que tinha nadador-salvador.

Nas operações estiveram envolvidos vários elementos da Autoridade Marítima Nacional, dos bombeiros, da Polícia Marítima, do projeto "Seawatch" e do Instituto Nacional de Emergência Médica, com vários veículos, uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Sagres e um helicóptero.