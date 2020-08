O Bloco de Esquerda diz que a confirmação da subida do salário mínimo nacional em 2021 dá um sinal positivo à economia portuguesa.

Em véspera das negociações do Orçamento do Estado de 2021, Francisco Louçã diz-se satisfeito por saber que o PS desvalorizou as palavras de Carlos César, quando este exigiu uma clarificação dos partidos à esquerda.